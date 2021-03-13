Tosya'da Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan alanda geçmiş yıllarda erozyonla mücadele amacıyla fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştı. Dikilen ağaçların kuruması üzerine bölgede inceleme yapması için araştırma ekibi kuruldu.

Araştırma ekibi bölgede ilk incelemesini yaptı. Karaçam ve kızılçam ormanlarında yaşanan ağaç kuraklıkları üzerine inceleme yapan ekip, bölgeye gelerek ağaçlardan ve topraktan örnekler aldı.

Kurulan ekipte yurt içi ve yurt dışından isimler var

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden gelen isimler, ormanlık arazideki ilk incelemesini yaptı. Ekipte, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Tuğba Doğmuş Lehtijarvi, İskoçya Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Steve Woodward, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Oskay ve Kastamonu Üniversitesinden Dr. Mertcan Karadeniz yer aldı. ​Çınkır, inceleme yapan ekibe bölgenin iklim şartları hakkında bilgi verdi.

Bölgeden alınan örnekler, inceleme yapılmak üzere yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelere götürüldü.