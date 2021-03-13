İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski polislerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haklarında FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.