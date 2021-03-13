Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
FETÖ soruşturmasında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis Karabük'te yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski polislerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haklarında FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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