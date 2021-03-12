Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy' sergisi Milli Şair'in yaşamına ışık tutacak
İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yıldönümü nedeniyle İstanbul'da "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisi açıldı.
Kazlıçeşme Sanat Merkezi'ndeki sergide, milli şairin yaşamına ışık tutulacak. Ünlü koleksiyonlardan parçalara yer verildi.
Mehmet Akif Ersoy, yalnızca Milli Şair değil aynı zamanda meclisin ilk mebuslarından biriydi. Milli Mücadele'deki rolü, eserleri, fotoğrafları ve hayatının bilinmeyenleri 'Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy'' sergisinde ayrıntılarıyla yer aldı.
Sergi, Zeytinburnu Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı'nın işbirliğiyle hazırlandı. Sergide Ruyan Soydan gibi ünlü isimlerin koleksiyonlarından parçalar da bulunuyor.
Mehmet Akif Ersoy'un bazı fotoğraflarının ilk kez sergileneceği “Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy” sergisi, 26 Mayıs'a kadar Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edilebilecek.
Etiketler: Mehmet Akif Ersoy
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