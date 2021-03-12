2018 yılında Beykoz Belediyesi tarafından devralınarak restore edilen iki katlı bina müzeye dönüştürüldü. Müzede Milli Şairin hayatı, fikri ve edebi çalışmaları resimlerle anlatılıyor.

İstiklal Şairi'nin en özel eserleri, şiir kitapları, hayatından kesitler Beykoz'daki şiir müzesinde sergileniyor. Mehmet Akif Ersoy'un en önemli ve bilinen eseri Safahat'ın ilk baskı nüshası da bu müzede bulunuyor.

Akif'in özel eserleri sergileniyor

Müzede ayrıca şairin Mısır'da basılmış olan Gölgeler kitabı yer alıyor. Milli Mücadele döneminde onun desteğiyle çıkartılan Sırat-ı Müstakim dergisinin 7 ciltlik orijinal koleksiyonu da sergilenen özel eserlerden…



Mehmet Akif'in Türk Edebiyatı'nda izler bırakan şiirleri de Beykoz'daki bu müzede sesli olarak dinlenebiliyor.