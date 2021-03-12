Saype adıyla bilinen Fransız sanatçı Guillaume Legros'nun "Duvarların Ötesinde" projesinin bu seferki durağı Afrika ülkesi Benin oldu.

Sanatçı imzasını bu kez bir zamanlar köle ticaretinin merkezi olan Benin'deki, bir sahile attı.

Dostluk ve birliktelik mesajları

Saype, "arazi sanatı" olarak adlandırılan teknik için özel bir boya kullanıyor. Kömür, tebeşir ve bunları birbirine yapıştıracak süt proteini biyolojik karışımını özel bir aletle püskürterek yere devasa freskler yapıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Saype, meydanlara, dağlara, göllere, sahillere, dostluk ve birliktelik mesajı bırakıyor.

Desene yukardan bakmak gerekiyor

Fransız ressam, 2019 başlattığı proje kapsamında, İstanbul'da da Avrupa yakasından Asya'ya uzanan 3 freskten oluşan bir çalışma yapmıştı.

Sanatçının, Paris’te Eyfel Kulesi’nin önündeki büyük vadide, Andora’da dağda, Cenevre’de gölde, Berlin’de koruda, Ougadouga'da bir çölde yaptığı freskler de ilgiyle izlenmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Saype'ın freskleri çok büyük olduğu için yakından bakıldığında anlaşılmıyor. Deseni anlamak için yüksekten bakılması gerekiyor.