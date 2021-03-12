İspanya'nın ünlü festivalleri pandemi nedeniyle iptal edildi
İspanya'nın dünyaca ünlü dini ve kültürel etkinlikleri, salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da art arda iptal edilmeye başlandı. Las Fallas festivali ve Paskalya törenlerinin ardından La Tomatina festivali de bu yıl yapılamayacak.
COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen kültürel etkinliklere son olarak "Domates Savaşı" olarak bilinen La Tomatina festivali de eklendi.
Valensiya kentinin Bunol ilçesinde her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan ve 76 yıllık bir gelenek olan La Tomatina, koronavirüsün yayılması riski nedeniyle yerel yönetimin aldığı kararla iptal edildi.
Ülkede festivallerin iptali ekonomik kaybı tetikliyor
Bölgeye önemli ekonomik gelir sağlayan ve salgından önce her yıl çok sayıda turistin geldiği La Tomatina, şimdiye kadar sadece 1956'da siyasi nedenlerle yapılmamıştı.
Küresel salgın nedeniyle İspanya'da Mart 2020'den bu yana halkın katılımının olduğu kültürel etkinlikler yapılmazken, bunun yarattığı ekonomik kayıpların çok büyük boyutlarda olduğu belirtiliyor.
Sadece San Fermin festivalinin Pamplona kenti ekonomisine katkısı yılda yaklaşık 74 milyon euro olarak açıklanmıştı.
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