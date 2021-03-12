COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen kültürel etkinliklere son olarak "Domates Savaşı" olarak bilinen La Tomatina festivali de eklendi.

Valensiya kentinin Bunol ilçesinde her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan ve 76 yıllık bir gelenek olan La Tomatina, koronavirüsün yayılması riski nedeniyle yerel yönetimin aldığı kararla iptal edildi.

Ülkede festivallerin iptali ekonomik kaybı tetikliyor

Bölgeye önemli ekonomik gelir sağlayan ve salgından önce her yıl çok sayıda turistin geldiği La Tomatina, şimdiye kadar sadece 1956'da siyasi nedenlerle yapılmamıştı.

Küresel salgın nedeniyle İspanya'da Mart 2020'den bu yana halkın katılımının olduğu kültürel etkinlikler yapılmazken, bunun yarattığı ekonomik kayıpların çok büyük boyutlarda olduğu belirtiliyor.

Sadece San Fermin festivalinin Pamplona kenti ekonomisine katkısı yılda yaklaşık 74 milyon euro olarak açıklanmıştı.