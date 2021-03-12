Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Perseverance Mars'a ineceği yeri böyle seçti
NASA, yeni nesil uzay aracı Perseverance'nin Mars'a iniş anı öncesine ait çekilen fotoğrafları paylaştı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor.
NASA’nın Perseverance uzay aracı inişi sırasında Terrain-Relativa Navigasyon sistemini kullandı. Bu yöntemle iniş yeri alanı bulmaya çalıştığı ana ilişkin çekilen yeni görüntüler yayınlandı. NASA bu fotoğrafların bir araya getirildiği bir video yayınladı.
"Son 3 dakikada en güvenli hedefi seçtim"
NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim" sözleri yer aldı.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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