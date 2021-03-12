Başbakan Boyko Borisov, hükümetin çalışma oturumunda yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısının yan etkileri konusundaki toplumsal endişeleri göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Bu aşının güvenirliliği konusunda olabilecek tüm komplikasyonlar hususundaki şüpheleri değerlendirerek uygulanmanın durdurulması talimatı verdim" dedi.

Borisov, Avrupa İlaç Ajansından (EMA), "AstraZeneca aşısının güvenirliliği ile ilgili net ve açık yazılı onay gelene kadar" bu aşının uygulanmasına ara verileceğini ifade etti.

Bulgar makamları, ülkede bugüne dek 30 bin doz uygulanan AstraZeneca aşısının zararlı olmadığını iddia etmişti.

Son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 121'e yükseldi

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede aşılanmış vatandaşların sayısının sadece 324 bin 446 olması dikkat çekiyor. Ülkede, sadece Avrupa Birliği'nin onayladığı aşılar kullanılıyor.

Son 24 saatte yeni vaka sayısı 3 bin 121'e yükselen ülkede, virüse bağlı olarak 95 kişi öldü. Ülkede 502'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 604 kişi hastanede tedavi görüyor.

