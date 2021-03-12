Tarihi Kiliseli Tüccar Han, Bolu'nun Gerede ilçesinde, Bizans döneminden kalma ilk ticaret merkezlerinden biri. Çökme noktasına gelen handa bir süredir devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar hanı eski görüntüsüne kazandırmaya çalıştıklarını anlattı:

“Bizans dönemine ait handan bahsediyorum. Göreve geldiğimiz günlerde çok metruk bir alandı. Burası İpekyolu üzerinde olması da hanın önemini bir kat daha ortaya çıkarıyor. Büyük bir emek sarfederek burayı yeniden eski hüviyetine kazandırdık.

Burası yöresel ürünlerin satıldığı bir yer olacak. Dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet verecek.”

Ticaret merkezi olacak



Restorasyon çalışmaları, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak yapıldı. Han, üst katları butik otel, alt katları ise ticaret merkezi olacak şekilde yeniden ayağa kaldırıldı.



Tarihi hanın önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.

