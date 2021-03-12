Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 22:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 7 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam edildiğini belirtti.
Soylu, yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini söyledi.
Ele geçirilen uyuşturucu ham maddelerinin fotoğrafını da paylaşan Soylu, Hakkari emniyetini tebrik etti.
Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) March 12, 2021
Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi.
Tebrikler Hakkari Emniyet pic.twitter.com/jceIrV881M
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