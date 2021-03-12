Göçmen kaçakçıları dikkat çekmemek için bu kez lüks bir yelkenliyi seçti, hedefleri göçmenlerle birlikte İtalya'ya varmaktı onların bu oyununu Türk güvenlik güçleri bozdu. Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik ekipleri lüks yatı takibe aldı.

Hollanda bayraklı Kolorado isimli yelkenliyi insan kaçakçılığı için kullanacaklardı. Yat, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında durduruldu. Yapılan aramada lüks yatta 13'ü çocuk, 7'si kadın toplam 51 göçmen yakalandı.

Yasa dışı göçe aracılık eden Ukrayna uyruklu 2 kişi gözaltında



Suriye, Filistin, Irak ve İran uyruklu göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. Yasa dışı göçe aracılık ettiği belirlenen Ukrayna uyruklu 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Kapasitesinin çok üzerinde yolcu bulanan yat durdurulmasaydı, Ege Denizi'nde günler öncesinde uyarısı yapılan fırtınaya yakalanacaktı. Operasyonla olası bir göçmen faciasının da önüne geçilmiş olundu.