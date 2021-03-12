Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lüks yatla göçmen kaçakçılığı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Hollanda bayraklı lüks bir yatla yurt dışına kaçmaya çalışan 51 göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirtilen Ukrayna uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Göçmen kaçakçıları dikkat çekmemek için bu kez lüks bir yelkenliyi seçti, hedefleri göçmenlerle birlikte İtalya'ya varmaktı onların bu oyununu Türk güvenlik güçleri bozdu. Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik ekipleri lüks yatı takibe aldı.
Hollanda bayraklı Kolorado isimli yelkenliyi insan kaçakçılığı için kullanacaklardı. Yat, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında durduruldu. Yapılan aramada lüks yatta 13'ü çocuk, 7'si kadın toplam 51 göçmen yakalandı.
Yasa dışı göçe aracılık eden Ukrayna uyruklu 2 kişi gözaltında
Suriye, Filistin, Irak ve İran uyruklu göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. Yasa dışı göçe aracılık ettiği belirlenen Ukrayna uyruklu 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.
Kapasitesinin çok üzerinde yolcu bulanan yat durdurulmasaydı, Ege Denizi'nde günler öncesinde uyarısı yapılan fırtınaya yakalanacaktı. Operasyonla olası bir göçmen faciasının da önüne geçilmiş olundu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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