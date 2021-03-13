Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kumar oynandığını belirleyen jandarma harekete geçti.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye operasyon düzenlendi.

"Sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan 25 kişiye toplam 86 bin 725 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Cevdet Sunay Caddesi'ndeki iş hanının 4. katındaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

Polisten kaçmak için mekanın bulunduğu iş hanının havalandırma boşluğuna saklanan ve pencereden kaçmaya çalışan 11 şüpheli, ekiplerce yakalandı.

Zanlılara, kumar oynamak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 82 bin 660 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynamaya yer temin etmekten" adli işlem başlatıldı.

Yapılan araştırmada, iş hanı ve iş yerinin kapı önünün güvenlik kameralarıyla izlendiği tespit edildi.