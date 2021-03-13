Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Talas ilçesinde, otomobille midibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Tablakaya Mahallesi'nde otomobille midibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emrah E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası İtfaiye
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