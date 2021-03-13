Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 03:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ailesi evdeyken evi ateşe verdi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de alkollü olduğu ileri sürülen Ali A., eşi ile tartışıp, annesi ve 2 çocuğunun da evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Yangında can kaybı olmazken, olaydan sonra kaçan Ali A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İddiaya göre, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesinde bir evde, alkollü olan Ali A., bilinmeyen nedenle eşi Necla A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ali A., annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde bulunduğu sırada evi ateşe verip kaçtı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı
Durum, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin ise kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenildi.
Polis ekipleri, Ali A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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