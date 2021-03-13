İddiaya göre, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesinde bir evde, alkollü olan Ali A., bilinmeyen nedenle eşi Necla A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ali A., annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde bulunduğu sırada evi ateşe verip kaçtı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Durum, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin ise kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Ali A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.