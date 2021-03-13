Ankara'da pazar tezgahında sahte para kullanarak uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik Cumhuriyet Savcılığı tarafından 111 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

111 kişiden 110'u geçen salı günü şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

81 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 29 şüpheli savcılığa sevk edildi. 29 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.