Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’de zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-12 Mart tarihleri arasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamında 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şahıstan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3’ü adli kontrol şartı ile diğer 3’ü ise emniyetten serbest bırakıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyon kapsamında şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 62 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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