Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-12 Mart tarihleri arasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şahıstan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3’ü adli kontrol şartı ile diğer 3’ü ise emniyetten serbest bırakıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Operasyon kapsamında şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 62 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.