İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Yeditepe Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda polis ekibinin katıldığı denetimlere polis helikopteri de eşlik etti.

Yapılan uygulamada, 114 bin 73 şahsa genel bilgi taraması (GBT) sorgulaması yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Aranan 555 şahıs yakalandı

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 555 şahıs yakalandı.

18 bin 562 araç ve 637 motosiklet kontrol edildi.

[Fotoğraf: DHA]

851 araç ve motosiklete işlem yapılarak, toplamda 23 araç trafikten men edildi. 307 bin 352 lira para cezası kesildi.