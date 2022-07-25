Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta mantar zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde yayladan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Serenli beldesinde Mehmet Özyurt yayladan topladığı mantarı evine getirdi.
Mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 9 kişi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılanlardan M.Ö. ile Y.M. sevk edildikleri Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Tokat Gıda Zehirlenmesi
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