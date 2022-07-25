Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde önünde seyreden otomobile arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş ile Tufan Akkuş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Enver Akkuş yönetimindeki hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ahmet Küçükhasan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan ve akraba olan Enver, Tufan ve Mahmut Akkuş ile otomobil sürücüsü Ahmet ve yanında bulunan Büşra Küçükhasan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Tufan Akkuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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