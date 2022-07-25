Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 71 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik Ekipleri bottaki 71 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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