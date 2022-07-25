Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü bariyerlere çarptı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, Üsküdar'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Üsküdar'da M.D. idaresindeki İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken, başka bir servis aracı otobüsü sıkıştırdı.
Bunun üzerine direksiyonu kıran sürücü, otobüsün hakimiyetini kaybederek Ünalan yol ayırımındaki bariyerlere saplandı.
Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmında hasar meydana geldi.
Etiketler: İETT Trafik Kazası İstanbul
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