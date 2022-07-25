Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
[AA Arşiv]
İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Karaburun açıklarında 46, Dikili açıklarında ise 10 düzensiz göçmeni kurtardı
Can salı içerisinde bulunan toplam 56 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler İzmir
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