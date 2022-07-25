Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Karaburun açıklarında 46, Dikili açıklarında ise 10 düzensiz göçmeni kurtardı

Can salı içerisinde bulunan toplam 56 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.