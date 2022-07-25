Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.
Aramalarda gümrük kaçağı 200 paket sigara, 88 şişe alkol, 6 cep telefonu ve 2 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Şırnak Kaçakçılık
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