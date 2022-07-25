Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 254 bin lira ceza
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Narince Devlet Avlağı mevkiinde bir kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Yolaltı köyünde şahsın evinin samanlığında yaptığı incelemede parçalara ayrılmış bir dağ keçisi buldu.
Kaçak avlanan kişiye 250 bin lira tazminat, 4 bin lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Adıyaman Kaçak Avcılık
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