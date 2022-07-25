Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da askeri pikap yandı
[Fotograf: DHA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri pikap alev aldı. Yanan pikapta bulunan 2 askeri personel olaydan yara almadan kurtuldu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sinop'tan Bartın'a seyir halinde olan ve içerisinde 2 askeri personelin bulunduğu 001283 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dumanları fark eden 2 personel, aracı durdurarak ayrıldı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan dumanı gören çevredeki sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Askeri araç olduğu belirlenen pikap yangından dolayı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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