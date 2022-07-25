Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yakalanan 75 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[AA (Arşiv)]
Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 75 yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bölge illerinde ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 75 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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