Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Damadın aracı arızalandı, gelini almaya çekici ile gitti
Karabük'te kız evine giderken aracı arızalanan damat, gelini çekici üzerinde almaya gitti.
İlknur Kısmet ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Erkan Kısmet, cipini gelin arabası yaptı.
Gelini evinden alıp düğün salonuna getirmek için yola çıkan Kısmet'in aracı, bir süre sonra arızalanarak yolda kaldı.
Kısmet, gelini bekletmemek için bölgeye çekici çağırdı. Cipi çekicinin üzerine yükleyen Kısmet, gelin almaya gitti.
Gelin aracını çekicide gören gelin, şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin ve damat, daha sonra araca binerek çekiciyle düğün salonuna gitti.
Etiketler: Karabük
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