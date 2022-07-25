Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısmen kontrol altına aldı. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

''Tehlike arz edecek bir durum yok''

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, ''Yangın kısmen kontrol altında sadece görünen kısmı kaldı. Üstten hortum çekiyoruz. Şuanda 10 arazöz, belediyemizle, jandarmamızla, emniyet güçlerimizle kontrol ediyoruz. Bugün aynı anda 3 yangın çıktı. Bulunduğumuz bölgede 2, Kömürlük Mahallesi bölgesinde bir. 15.26’da bize ihbar geldi, 35 geçe müdahale ettik. Tabi biraz arazinin sarp ve yol olamaması bizim müdahalelerimizi güçleştiriyor. Ama şuanda tehlike arz edecek bir durum yok. Hava araçları yolda, yaklaşık 20 dakika içinde bölgede olurlar. Şuanda 60’a yakın personel 10 arazöz ile 1 saat yakındır müdahale ediyoruz. İnşallah bir saat içinde tamamen kontrol alına almış, soğutma çalışmalarına başlamış olacağız'' dedi.