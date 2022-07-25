Yuva köyünde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor.

141 kişiden 53'ü tedavi altında.

Zehirlenen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendromu tanısı konuldu. Geçici böbrek yetmezliği yaşayan hastalar, diyalize bağlandı.

"Vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır"

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu Valiliğince başlatılan idari, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ise adli sürecin devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Zehirlenen hastalardan yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Sudan numune alındı, inceleme sürüyor

İçme suyu kaynaklı olduğu kesinleşen zehirlenme ile ilgili olarak numuneler üzerinde inceleme sürüyor.

Adli ve idari soruşturma süreci de devam ediyor. Köydeki içme suyu ihtiyacı valilik tarafından karşılanıyor.