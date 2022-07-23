Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bolu'daki zehirlenme olayıyla ilgili ilk ölüm
Bolu'ya Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretine giden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde, içtikleri sudan zehirlenenlerin sayısı 112’ye ulaştı.
Kurban Bayramı'nda eşinin ailesinin yaşadığı Yuva köyüne gittiği öğrenilen Eyüp Ertem, kurbanını da köyde kesti.
Bayramın birinci gününü köyde geçiren Ertem, gece de eşinin ailesinin evinde kaldı.
Bayramın ardından mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye giden Ertem, Bolu’daki tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Bir süredir Ankara’da tedavi gören Ertem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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