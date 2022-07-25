Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul-Kayseri seferini yapan B.Y. idaresindeki yolcu otobüsünün motor aksamında, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Kaman ilçesine bağlı Hamit köyü yakınlarında yangın çıktı.
Şoförün yangını fark ederek otobüsü durdurmasının ardından yolcular araçtan tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kırşehir ve Kaman belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yolcu otobüsündeki yangını söndürdü.
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