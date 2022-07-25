Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yalova'nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan, 3 Temmuz'da zıpkınla balık avlamak için evinden ayrılmış, bir süre sonra haber alamayan ailesi durumu polise haber vermişti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Hersek Sahili'ne gelerek denize girdiğini tespit ettiği Turhan için arama çalışması başlatmıştı.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ile Sahil Güvenlik ve deniz polisi, helikopter destekli aramalar gerçekleştirmişti.
Denizde kaybolan kişinin cansız bedeni, Tavşanlı bölgesinde bir tersanenin havuzunun yakınında bulundu.
Etiketler: Yalova
Son Haberler
- 15:10
- 15:08
- 14:59
- 14:56
- 14:55
Sıradaki Haber
Gaziantep'te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz