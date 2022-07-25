Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA, AA-İHA
İzmir'de makilik alanda yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına aldı.
Beyköy Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve 11 arozöz, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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