Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da zifte yapışan köpekler kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanalizasyon borusunun içinde köpek ile 6 yavrusu zifte yapıştı. Yoldan geçerken köpeğin havlama sesini duyan kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, yavrulardan 3’ünün öldüğünü belirledi. Anne köpek ve 3 yavrusu, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarılan köpekler, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Köpekler, merkezde tedavi altına alındı.
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