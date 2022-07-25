Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de Halil T. idaresindeki otomobil, İnönü-Kütahya kara yolu Dutluca mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Ruhan A. ve Fatma Türkan A. yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Halil T. ve Zuhal T. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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