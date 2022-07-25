Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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