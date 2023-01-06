Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 6 araç birbirine girdi: 11 yaralı
Tokat'ta gizli buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 11 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ı Sivas'a bağlayan Tokat Çevre Yolu Erenler mevkiinde 2 otomobil, 2 servis minibüsü, halk otobüsü ve kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan Rukiye Poyraz, Gülseren Akyüz, Meral Şenden, Orhan Akgül, Kadriye Kazancı, Mehmet İşeri, Mehmet Polat, Osman Dursun, Ali Dursun ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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