Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 08:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.
Harekete geçen ekipler, U.K., S.T. ve M.K.'yi takibe aldı. Takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı.
Polisin aramasında 2 hassas terazi, 300 gram esrar, 26 gram kokain, 1570 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 27 bin 300 TL, 20 euro ve 6 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
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