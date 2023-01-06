Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de oksijen tüplerinin bulunduğu iş yerinde yangın
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bornova 5. Sanayi Sitesi 7419/9. Sokak'taki oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadı.
İş yerinde hasara neden olan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Haberler
- 06:52
- 06:42
- 06:24
- 06:21
- 06:04
Sıradaki Haber
Budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirip öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz