Bornova 5. Sanayi Sitesi 7419/9. Sokak'taki oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadı.

İş yerinde hasara neden olan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.