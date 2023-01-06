İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde 2 kişinin tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğunun bilgisine ulaştı. Ekipler F.Y. ile K.B.'nin bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobili operasyonla durdurdu. Arama yapılan otomobilde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 224 sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, F.Y. ile K.B. ise gözaltına alındı.