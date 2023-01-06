Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
C.H. idaresindeki yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 22'nci kilometresinde yol kenarında park halindeki traktöre, E.N. yönetimindeki otomobil de kaza yapan otobüse arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 4 kişi, Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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