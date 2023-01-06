Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da otobüs durağına bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı.
Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağında çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından güvenlik önlemeleri altında fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Etiketler: Diyarbakır
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