Eski ilçe merkezinde bulunan ve Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde boşaltılan binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın hemen yanında akaryakıt istasyonu bulunması dolayısıyla korku yaşayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Yusufeli Orman İşletmesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.