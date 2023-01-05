Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir tırın dorsesinde plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, tırın içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak'ta durdurulan tırın dorsesinde plastik boruların arasına saklanan 150 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Otobüslerle Yarımca Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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