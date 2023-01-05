Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
[Fotograf: AA]
Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kavşağı'nda, R.B'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Niğde
Son Haberler
- 20:58
- 20:54
- 20:45
- 21:37
- 20:36
Sıradaki Haber
227 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz