Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 20:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan M.C.Ç., A.M.G., C.G. ve O.A. tutuklandı.
Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a ulaştı.
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