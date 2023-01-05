Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da baba ve oğlu su kuyusuna düştü
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde baba ve 2 yaşındaki oğlu su kuyusuna düştü. Baba ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi Gülnar Sitesi mevkiinde meydana geldi.
2 yaşındaki Batu Demir, oyun oynarken üstü açık olan su kuyusuna düştü. Oğlunun düştüğünü gören baba Aytuğ Demir'de kuyuya girdi.
Çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri su kuyusunda iş makinesiyle arama kurtarma çalışması başlattı. Polis, çalışmaların sürdüğü alanda güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Manisa
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