Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da iş yerinde patlama: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde bir iş yerinde tüpten sızan gaz nedeniyle patlama yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Patlamada iş yerindeki Arif Ayaz yaralandı.
Ayaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır
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