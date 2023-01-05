İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, internet üzerinden 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi.

Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı.

Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp, ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında, kentte 5 kişinin daha aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtulduğu belirlendi.

"İlanı kaldırınca dolandırıldığımı anladım"

Yatırım amacıyla arazi almak istediğini belirten Yılmaz Çan, "Arsanın kendisine ait olduğunu söyleyip tapu fotokopisi, e-Devlet bilgilerini ve kimliğini paylaştı. İlanın bilgilerini parsel sorgulamadan baktım. Bilgilerin örtüştüğünü görüp, güvendim. 3 bin TL kaparo isteyince işlemlerin hızlı ilerlemesi için yatırdım. Ertesi gün numarayı aradığımda ulaşamadım ve engellendiğimi fark ettim. İlanı da kaldırınca dolandırıldığımı anlayıp suç duyurusunda bulundum" dedi.

"İlanların kaldırılmaması da tazminat sebebi"

Avukat Murat Şahinkaya, internet sitelerindeki sahte ilanlardan arazi almaya çalışan 5 müvekkilinin son anda dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi.

Şahinkaya, "Aynı ilana başvuran birçok kişi oldu. Bu ve benzeri ilanlardan arazi almak isteyen 5 kişiden kaparo istemişler. Sorgulamasını yapıp, şahısların sahte kişiler olduğunu fark edip, kaparo göndermelerini engelledim. Bu siteye de konuyla ilgili şikayette bulunduk. Şikayet sonrası ilanların kaldırılmaması da ayrıca tazminat sebebi" dedi.