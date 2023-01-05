Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van hudut hattında 215 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlayan Hudut Kartalları, Van hudut hattında 215 kilo 814 gram uyuşturucu madde ve 590 tıbbi ilaç ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudutlarda kaçakçılara geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.
Bu kapsamda, Van hudut hattında, 215 kilo 814 gram uyuşturucu madde, 590 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
Etiketler: Van Uyuşturucu Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 13:57
- 13:50
- 13:47
- 13:42
- 13:35
Sıradaki Haber
Annesinin sırtında taşıdığı Mehmet akülü tekerlikli sandalyesine kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz